Lecco. Scontro auto-moto al semaforo di via Belfiore, soccorso un 50enne

L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Lecco con ferite lievi

Inevitabile qualche disagio alla circolazione stradale

LECCO – Incidente intorno alle 18.30 di oggi, 28 maggio, in via Belfiore, all’altezza del semaforo all’incrocio con via di Vittorio e via Risorgimento. Una moto e un’auto si sono scontrate, sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa di Lecco. Coinvolto un uomo di 50 anni che è stato trasportato all’ospedale di Lecco con ferite lievi (codice verde).

Trattandosi di una moto elettrica sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco del comando di Lecco. Gli agenti della Polizia Locale di Lecco dovranno stabilire l’esatta dinamica dell’incidente. Inevitabili i disagi alla circolazione stradale.