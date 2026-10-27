Lecco. Si finge carabiniere e deruba un’anziana: arrestato un 19enne

Il giovane è stato individuato dagli agenti della Squadra Mobile dopo essere uscito dall’abitazione della vittima

L’oro è stato riconosciuto e restituito alla donna

LECCO – Un giovane di 19 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Lecco per un furto aggravato in concorso con ignoti ai danni di una donna di 81 anni, raggirata con la tecnica del “finto carabiniere”. La refurtiva, composta da numerosi oggetti in oro, è stata recuperata e restituita alla vittima.

L’intervento è scattato nei giorni scorsi, durante un servizio di contrasto ai reati predatori nei pressi della stazione ferroviaria. Gli agenti della Squadra Mobile hanno notato un soggetto sospetto e lo hanno seguito fino a un’abitazione del centro cittadino, dove è entrato. Circa quindici minuti dopo, il giovane è uscito dallo stesso stabile ed è salito su un taxi diretto alla stazione.

Nel frattempo, la Sala operativa aveva ricevuto la segnalazione di una truffa avvenuta proprio in quell’abitazione. Intorno alle 14, la donna era stata contattata telefonicamente da un uomo che si era presentato come carabiniere. Convinta dalle sue parole, aveva mostrato i propri gioielli a un presunto collaboratore arrivato alla porta di casa, che si era poi allontanato portando via tutto l’oro.

La descrizione del presunto autore fornita dalla vittima corrispondeva a quella del giovane seguito dagli agenti. Quando il taxi è arrivato in piazza della Stazione, i poliziotti hanno fermato il sospettato e lo hanno sottoposto a perquisizione personale, trovandolo in possesso di numerosi oggetti in oro. La donna li ha riconosciuti come propri.

Al termine degli atti di rito, su disposizione della Procura di Lecco, il 19enne è stato accompagnato alla casa circondariale cittadina in attesa dell’udienza di convalida. Al termine dell’udienza è stata applicata nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Tutti i preziosi sottratti sono stati recuperati e restituiti alla vittima.