Lecco. Spacciava stupefacenti, donna arrestata

Colta dalla Polizia in possesso di 75 grammi di cocaina e 1500 euro in contanti

Portata in Questura, ha patteggiato per due anni e pagato 1200 euro di multa

LECCO – Arrestata una spacciatrice a Lecco dalla Polizia di Stato. Colta in flagrante nei giorni scorsi mentre spacciava stupefacenti nel centro cittadino, è una donna di origine marocchina incensurata.

Al momento del controllo risultava in possesso di circa 75 grammi di cocaina, già suddivisa in 78 dosi complessive. Perquisito anche il suo veicolo, da cui le forze dell’ordine hanno rinvenuto denaro in contante pari a 1500 euro e materiale di confezionamento.

Accompagnata in Questura e giudicata, ha patteggiato per due anni e 1200 euro di multa, con pena sospesa.