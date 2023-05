Lecco. Traffico paralizzato in città, disagi per gli automobilisti

Viabilità bloccata a Lecco nel primo pomeriggio di oggi, venerdì

All’origine del maxi ingorgo sembrerebbe essere stato l’incidente sul Terzo Ponte avvenuto a mezzogiorno

LECCO – Traffico paralizzato in centro città e lungo le vie di collegamento a Lecco nel primissimo pomeriggio di oggi, venerdì 12 maggio. Sono tantissimi gli automobilisti che si stanno trovando in questo momento incolonnati nel traffico.

All’origine del maxi ingorgo sembrerebbe esserci l’incidente avvenuto oggi intorno alle 12 sulla SS 36 all’altezza del Terzo Ponte, direzione sud.

Il disagio sta riguardando praticamente tutta la città tanto che è sconsigliato per ora mettersi in auto per raggiungere Lecco.

Tra le persone bloccate nel traffico anche il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni che ha pubblicato un post sulla propria pagina Facebook per rilanciare l’urgenza di realizzare un quarto ponte.