Lecco, tragedia a Maggianico: un morto 20enne e una ragazza ferita gravemente nello scontro tra auto e moto

Incidente nel pomeriggio in corso Emanuele Filiberto, mobilitati soccorsi e forze dell’ordine
Coinvolti due giovani residenti nel milanese: il 20enne alla guida ha perso la vita. La ragazza di 21 che era con lui è ricoverata in gravissime condizioni
LECCO – Incidente stradale mortale nel pomeriggio di oggi, sabato 23 maggio, intorno alle 16 a Lecco, lungo corso Emanuele Filiberto, all’altezza del semaforo di Villa Gomes. Lo scontro frontale – violentissimo – si è verificato tra un’auto e una moto.
Due le persone che si trovavano in sella alla moto: un ragazzo di 20 anni e una ragazza di 21, entrambi residenti in provincia di Milano. Per il giovane, alla guida del mezzo, purtroppo non vi è stato nulla da fare: è deceduto sul colpo. Sono gravissime invece le condizioni di salute della ragazza che viaggiava con lui, avrebbe riportato traumi importanti nell’impatto: è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Lecco in codice rosso.
Alla guida dell’auto – un SUV rosso il cui cofano si è accartocciato nello schianto – una donna di 50 anni, ricoverata in codice verde in pronto soccorso; illesa la ragazza ventenne che era al posto del passeggero.
Ingente la mobilitazione dei soccorsi: sono intervenute due ambulanze, della Croce San Nicolò di Lecco e della Croce Rossa di Galbiate, l’automedica e i Vigili del Fuoco. Gli agenti della Questura di Lecco, sul posto per ricostruire la dinamica di quanto accaduto, hanno ascoltato i diversi testimoni presenti.
Inevitabili le ripercussioni sul traffico, con il tratto di strada restato chiuso per diverse ore per consentire tutte le operazioni necessarie.
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