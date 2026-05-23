Lecco, tragedia a Maggianico: un morto e un ferito grave nello scontro tra auto e moto

Incidente nel pomeriggio in corso Emanuele Filiberto, mobilitati soccorsi e forze dell’ordine

Coinvolte due persone: una ha perso la vita

LECCO – Incidente stradale mortale nel pomeriggio di oggi, sabato 23 maggio, intorno alle 16 a Lecco, lungo corso Emanuele Filiberto, all’altezza del semaforo di Villa Gomes.

Lo scontro frontale – violentissimo – si è verificato tra un’auto e una moto.

Due le persone che si trovavano in sella alla moto: un uomo e una donna, entrambi di 50 anni. Per l’uomo, alla guida del mezzo, purtroppo non vi è stato nulla da fare: è deceduto sul colpo. Sono gravissime invece le condizioni di salute della donna che viaggiava con lui, avrebbe riportato traumi importanti: è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Lecco in codice rosso.

Immediata la mobilitazione dei soccorsi: sono intervenute due ambulanze, della Lecco Soccorso e della Croce Rossa di Galbiate, oltre ai Vigili del Fuoco. Gli agenti della Questura di Lecco sono sul posto per ricostruire la dinamica di quanto accaduto, anche attraverso l’ascolto dei testimoni.