Lierna. Malore a Riva Bianca, giovane turista soccorsa dall’idroambulanza

Una 22enne straniera colpita da una reazione allergica
La ragazza è stata presa in carico dai soccorritori e trasferita all’ospedale Manzoni di Lecco
LIERNA – Una giovane turista straniera di 22 anni è stata soccorsa a seguito di un malore riconducibile a una reazione allergica. E’ successo nel primo pomeriggio di oggi, sabato, a Riva Bianca, Lierna.
La centrale operativa di Soreu dei Laghi ha inviato sul posto l’idroambulanza e un’ambulanza. Per l’intervento è stata allertata anche la Guardia Costiera, nell’ambito del dispositivo di soccorso coordinato da Areu.
La giovane è stata raggiunta dai soccorritori, stabilizzata e quindi trasferita all’ospedale Manzoni di Lecco, in codice giallo.
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