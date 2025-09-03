Linea Milano-Lecco. Investimento all’altezza di Osnago, circolazione sospesa

L’incidente intorno alle 19 di stasera, mercoledì. Treni bloccati fino a nuovo avviso

OSNAGO – Circolazione dei treni sospesa lungo la linea Milano-Lecco per un investimento di persona all’altezza di Osnago. L’incidente, avvenuto intorno alle 19 di stasera, mercoledì, sta provocando disagi lungo la direttrice, con i convogli costretti a fermare la loro corsa, in un orario dove moltissimi pendolari rientrano dal lavoro.

Il treno coinvolto nell’investimento è il numero 2836, partito da Milano Centrale alle 18.20, il cui arrivo a Lecco era previsto per le ore 19.01. Il mezzo risulta tutt’ora fermo sul posto, in attesa che si chiarisca la dinamica di quanto accaduto e siano svolti tutti i rilievi del caso.

Nel frattempo sul posto sono giunte un’ambulanza da Merate e un’auto infermieristica da Monza e Brianza. Allertati anche la Polizia Ferroviaria Regionale e i Vigili del Fuoco di Lecco

