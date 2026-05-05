Lite a Como, denunciato 19enne residente nel Lecchese

Ubriaco, avrebbe tentato di colpire un coetaneo: intervento della Polizia nel centro storico

Aveva già precedenti per reati contro il patrimonio

LECCO – Coinvolge anche il territorio lecchese l’episodio avvenuto nella serata di ieri a Como, dove la Polizia di Stato ha denunciato un 19enne di origine tunisina residente in provincia di Lecco per minacce aggravate e ubriachezza molesta.

L’intervento è scattato intorno alle 19.20 in un locale del centro storico, dove era stata segnalata una lite tra giovani. Le Volanti sono arrivate rapidamente sul posto, trovando un ragazzo con una ferita al braccio.

In un primo momento il 19enne ha dichiarato di essersi ferito da solo, ma la dinamica è stata chiarita grazie alla testimonianza di una persona presente. Secondo quanto ricostruito, il giovane avrebbe avuto poco prima una lite con un altro ragazzo, tentando di colpirlo con un oggetto contundente.

Il tentativo non è riuscito grazie all’intervento di altri presenti, mentre lo stesso aggressore si sarebbe ferito accidentalmente durante la colluttazione.

Dopo essere stato medicato dal personale sanitario, il giovane è stato accompagnato in Questura. Dai controlli sono emersi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, tra cui tentato furto e furto aggravato, oltre al possesso di oggetti atti ad offendere.

Al termine degli accertamenti, il 19enne è stato denunciato a piede libero.