Lomagna. Cade in bici, uomo di 68 anni finisce all’ospedale

L’incidente è avvenuto questa mattina poco prima delle 11 in via Leonardo da Vinci

LOMAGNA – Un uomo di 68 anni è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto poco prima delle 11 di oggi, mercoledì, in via Leonardo da Vinci a Lomagna. Secondo quanto riportato, l’uomo sarebbe caduto dalla propria bicicletta mentre percorreva la strada, riportando ferite che hanno reso necessario l’intervento dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari con un’ambulanza della Croce Bianca di Besana, insieme alle forze dell’ordine, per accertare la dinamica dell’accaduto.

L’uomo è stato soccorso in codice giallo, indice di condizioni di media gravità, e successivamente trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza per ulteriori accertamenti. Le cause della caduta sono in corso di verifica.