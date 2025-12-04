Lomagna, capannone a fuoco in azienda, maxi intervento dei Vigili del Fuoco

L’allarme verso le 12.30 presso lo stabilimento RONCALab

In posto 10 mezzi dei pompieri. Nessun ferito

LOMAGNA – Maxi emergenza nella tarda mattinata di oggi, giovedì 4 dicembre, a Lomagna, per un incendio scoppiato all’interno dello stabilimento RONCALab, in via Biagi nell’area produttiva dov’era in funzione la linea forno. L’ampia colonna di fumo si è alzata in cielo, visibile anche a distanza.

L’allarme è scattato verso le 12.30, subito attivate le procedure di sicurezza previste, tutto il personale è stato evacuato senza criticità. Non si registrano feriti. Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco, giunti con 8 mezzi da Lecco e 2 da Monza in supporto, ancora impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza.

Al momento non è possibile stimare l’entità dei danni, che sarà valutata solo dopo il completo spegnimento del focolaio e l’accesso all’area da parte dei tecnici.