Lomagna, infortunio a cavallo: trauma cranico per un 75enne

E’ successo oggi, lunedì, a Lomagna

Infortunio a cavallo: soccorso un uomo di 75 anni

LOMAGNA – Ha rimediato un trauma cranico l’uomo di 75 anni, rimasto ferito questo pomeriggio a seguito di un infortunio a cavallo. L’anziano si trovava all’interno di un maneggio in via Resegone quando, per motivi ancora da apprendere, è stato colpito da un cavallo. Immediatamente è scattato l’allarme con l’invio sul posto di un’ambulanza della Croce Bianca di Merate. Allertati anche i carabinieri della stazione di Casatenovo. Dopo le prime cure prestate direttamente sul posto, l’uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Mandic di Merate in codice giallo avendo rimediato un trauma cranico.