Lomagna, urta un’auto in sosta e si ribalta: paura per una 48enne

L’incidente è avvenuto oggi, lunedì, intorno alle 13 appena dopo la rotonda del Pino salendo verso Lomagna

Sul posto ambulanza, carabinieri e Vigili del Fuoco

LOMAGNA – Ha perso il controllo dell’auto, una Fiat 500 L forse perché colpita da malore, colpendo un veicolo, una Wolkswagen Polo posteggiato e ha poi finito la corsa ribaltandosi.

Paura intorno all’orario di pranzo in via Milano a Lomagna dove una donna di 48 anni è stata trasportata al Pronto Soccorso dell’ospedale San Leopoldo Mandic in codice giallo.

L’esatta dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine, intervenute per i rilievi. Sul posto si sono portati anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza. Allertati anche gli operatori dell’Mpm group per la pulizia dell’asse stradale.