L’ultimo saluto a Veronica Malini mercoledì in Basilica a Lecco

Originaria di Cernusco Lombardone, Veronica era molto cosciuta a Lecco per essere responsabile pedagogica di Mamimondo

LECCO – Saranno celebrati mercoledì 30 agosto, alle 15.30, nella Basilica di Lecco i funerali di Veronica Malini, 54 anni, morta in un torrente della Valmalenco insieme all’amica Rosy Corallo nel tentativo di salvare il cane che era con loro durante un’escursione nei pressi del ghiacciaio Fellarìa.

Originaria di Cernusco Lombardone, Veronica era molto cosciuta a Lecco per essere responsabile pedagogica di Mamimondo, un asilo nido bilingue e scuola di inglese per bambini/e da 3 mesi a 13 anni con sede in via Sassi, a due passi dal municipio.

Una pedagogista apprezzata non solo professionalmente ma anche dal punto di vista umano. Una donna ben voluta e stimata che in precedenza, per oltre dieci anni, si era dedicata al lavoro riabilitativo con gli adulti per poi ritornare alla sua passione originaria: i più piccoli.

Veronica lascia il marito Francesco Calderara e tre figli: Diego, Veronica e Beatrice.

L’ultimo saluto a Veronica verrà dato mercoledì, mentre il giorno prima, martedì 29, alle 15, nella chiesa parrocchiale di Pescate, saranno celebrati i funerali dell’amica Rosy Corallo.