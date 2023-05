Lutto a Calolziocorte per la morte del giornalista Umberto Filacchione

Volto noto e stimato della città, aveva 77 anni

I funerali mercoledì 3 maggio alle 15 nella chiesa arcipresbiterale

CALOLZIOCORTE – E’ morto nelle scorse ore, all’età di 77 anni, il giornalista calolziese Umberto Filacchione. Una vita dedicata al giornalismo la sua, tanto che nel 2021 era stato premiato dall’ordine per i 50 anni di iscrizione all’albo. La cronaca locale, in particolare nera e giudiziaria, erano il suo pane quotidiano.

Un uomo molto conosciuto e stimato, il suo nome è legato al quotidiano Il Giorno, ma nella sua lunga carriera di giornalista aveva collaborato anche con Il Giornale di Lecco, L’Eco di Bergamo e La Provincia di Lecco e, per un breve periodo, anche con La Gazzetta di Lecco. Accanto al giornalismo aveva affiancato pure la passione politica ricoprendo il ruolo di assessore e vicesindaco del comune di Calolzio tra gli Anni ’70 e ’80.

“Ciao Papà. In tanti in questo momento di dolore ti stanno ricordando per quello che eri, una persona speciale. Con la passione per l’informazione nell’anima. Grazie a tutti per l’affetto. La foto è datata, ma sei proprio tu. Sarai sempre nel nostro cuore” queste le parole affidate ai social dal figlio Matteo, anche lui giornalista, a cui vanno le condoglianze della nostra redazione.

Umberto Filacchione lascia la moglie Giuliana, il figlio Matteo con Annalisa, il fratello Adelio con Rosalba, Roberta e Carlotta, i parenti tutti e i tanti amici di una vita intensamente vissuta. La salma giungerà in chiesina di Lourdes a Calolzio mercoledì 3 maggio alle ore 10.30. I funerali saranno celebrati mercoledì 3 maggio alle ore 15 nella chiesa arcipresbiterale.