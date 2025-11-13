Lutto a Introbio, è morto il consigliere Aldo Rupani

I funerali avranno luogo a Introbio venerdì 14 novembre alle ore 14.30

Grande l’impegno di Rupani anche nel mondo del volontariato, avendo fatto parte del Soccorso Centro Valsassina e della Cooperativa Le Grigne

INTROBIO – Si è spento Aldo Rupani, 81 anni, consigliere di maggioranza eletto alle ultime elezioni amministrative nella lista del sindaco Silvana Piazza nel Comune di Introbio e a lungo impegnato nel volontariato locale.

A darne il triste annuncio sono i figli Massimo con Fabiana e Barbara con Umberto, insieme agli adorati nipoti Fabrizio, Alessio, Carolina e Diego, al fratello Piero, alle cognate, ai nipoti e ai parenti tutti. Una famiglia che ricorda e accompagna Aldo in questo ultimo saluto, sottolineando il legame stretto costruito negli anni e che ha concluso la sua vita “con la serenità operosa in cui visse, nell’affetto di chi lo circondava”.

Rupani era molto conosciuto in paese e in tutta la Valsassina anche per il suo impegno nel mondo del volontariato: per anni ha prestato servizio al Soccorso Centro Valsassina e risultava attualmente volontario per la Cooperativa Le Grigne, realtà del territorio. Un impegno continuativo, speso sul campo al servizio della comunità.

I funerali avranno luogo a Introbio venerdì 14 novembre alle ore 14.30, partendo dalla chiesa parrocchiale; successivamente il feretro proseguirà per la cremazion. Il Santo Rosario sarà recitato in chiesa giovedì alle ore 20.00.