Lutto a Merate, è morto l’edicolante Valter Lavezzari

ll funerale verrà celebrato venerdì nella chiesa di Nava a Colle Brianza

Lavezzari gestiva da anni l’edicola di piazza degli Eroi: il chiosco era chiuso da qualche tempo per via dei problemi di salute dell’edicolante

MERATE – “Te ne sei andato in punta di piedi, senza fare nessun rumore ma assordante è il silenzio che lasci nella nostra vita”. E’ un messaggio carico di amore e commozione quello rivolto a Valter Lavezzari, storico edicolante di piazza degli Eroi, morto ieri, mercoledì, all’età di 66 anni.

Volto noto e conosciuto in città per la gestione del punto di rivendita di giornali e riviste stuato alle spalle del Municipio, chiuso da qualche mese proprio per via dei motivi di salute del titolare, Lavezzari era appassionatissimo del suo lavoro e un grande sportivo, tifoso del basket e dell’Inter.

Per tutti i suoi tanti clienti, era molto di più di un edicolante essendo riuscito, con il tempo, a instaurare con molti di loro un rapporto di amicizia e di conversazione, partendo dagli episodi di cronaca fino a spaziare ad argomenti più ampi e complessi.

Lascia la moglie Titti e la figlia Erika, che lo hanno voluto ricordare con delle bellissime parole con un post condiviso sui social.

“Vorremmo poterti dire ancora quanto sei stato un padre ed un marito meraviglioso, quanto mi ci hai rese felici, quanto ci hai insegnato con la tua dolcezza, la tua premura e la tua capacità di rendere ogni momento speciale. Eri una persona incredibilmente intelligente, con una mente brillante ed un cuore ancora più grande. Non hai mai preteso chissà cosa dalla vita, ti bastavano le cose semplici: il tuo lavoro, che era il tuo orgoglio ed i tuoi clienti, per te degli amici con cui parlavi e scherzavi volentieri, migliorandovi a vicenda la giornata; la tua famiglia, che avresti protetto contro qualsiasi cosa al mondo; il tuo acquario, che curavi con amore come fosse un piccolo universo solo tuo e l’Inter, la tua grande passione, che seguivi con tanta dedizione”.

Già fissata la data del funerale che verrà celebrato domani, venerdì 21 febbraio alle 15.30 a Colle Brianza, suo paese di residenza, nella chiesa di San Michele Arcangelo nella frazione di Nava. Sempre qui, questa sera alle 20.30 è prevista la recita del rosario.