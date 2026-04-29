Lutto in Valsassina, si è spento l’artista “Nello” Leonello Caddeo

Apprezzato e stimato scultore è stato anche assessore e vicesindaco del Comune di Moggio

I funerali si terranno sabato, alle ore 11, nella chiesa parrocchiale di Pasturo

PASTURO – Lutto in Valsassina per la scomparsa dello scultore e artista Leonello “Nello” Caddeo.

Leonello è nato nel 1941 in Sardegna, rimase orfano in tenera età e dovette darsi da fare con lavoretti sin da bambino. Per alcuni anni venne accudito da nonni e zii che in prevalenza erano pastori, tagliapietre e scalpellini, attività principale del territorio. Questa esperienza segnò poi la sua vita, accendendo il suo interesse per la scultura. Da adolescente, in cerca di un futuro migliore, approda a Roma e poi a Milano. Si adatto ai lavori più disparati ma coltivano sempre l’amore per la scultura.

Passò un giorno da Moggio, in occasione di una gita con amici in Artavaggio. Da lì iniziò a stabilirsi nel paese dell’altopiano Valsassinese dove diete vita al primo laboratorio.

Si era raccontato proprio al nostro giornale anni fa e parlò della sua arte: “I miei parenti erano scalpellini di pietra e con loro ho imparato a fare le mie prime sculture. Dopo diversi lavori ho racimolato qualche soldo e nel 1974 ho aperto il mio primo laboratorio a Moggio. Lì ho iniziato a scolpire trasformando la passione che avevo sin da piccolo in lavoro. Nel 1981 con Diana, diventata successivamente mia moglie, ci siamo trasferiti a Pasturo in via Provinciale. Abbiamo acquistato una vecchia stalla che abbiamo trasformato in laboratorio di arte sacra e profana, in negozio di artigianato artistico e al piano superiore abbiamo le camere, dopo tanti anni lavorati con molta soddisfazione, è arrivato il momento di godersi la meritata pensione”.

Nella carriera di Leonello sono mancanti incarichi amministrativi per il Comune di Moggio. Dal 1985 al 2009 ha ricoperto diversi ruoli, da consigliere comunale, assessore e vicesindaco. Impegnandosi nell’organizzazione e promozione di iniziative di carattere culturale e sportivo volti alla promozione turistica del paese.

La “cascina” a Pasturo è diventata una vera attrazione per la cura e la raffinatezza dell’ambiente. Un vero e proprio atelier che attirava turisti, passanti e scolaresche.

Raggiunta la pensione Leonello Caddeo si è dedicato alle sue passioni, la pittura, la lettura, la fotografia.

L’ultimo saluto a Caddeo verrà dato sabato, alle ore 11, nella chiesa parrocchiale di Pasturo dove si svolgeranno i funerali.