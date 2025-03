Lecco piange Micol Gillini, nota psicopedagogista e mediatore familiare

Era responsabile provinciale della Federazione Italiana delle scuole dell’infanzia paritarie

Dolore nella comunità educativa lecchese. Micol Gillini aveva 57 anni. L’ultimo saluto mercoledì 5 marzo

LECCO – E’ morta nella notte tra domenica e lunedì, dopo aver lottato a lungo contro la malattia, Micol Gillini, 57 anni, storica responsabile del coordinamento provinciale Fism (Federazione Italiana delle scuole dell’infanzia paritarie) Lecco.

Pedagogista, mediatore familiare e professionista formata al metodo della Coordinazione Genitoriale, la dottoressa Gillini guidava dal 2001 il coordinamento provinciale delle attività pedagogiche e dei piani di formazione delle docenti delle 92 scuole del territorio provinciale.

Dal 2010 faceva parte dell’equipe del “Centro di psicoterapia e mediazione familiare di via Magnodeno”, dove si è occupata con passione di consulenza, mediazione e protezione dei legami familiari. Nel 2019 aveva aderito alla Associazione lecchese Epeira_Incontrare il conflitto Aps e partecipo attivamente alla promozione di una cultura della mediazione.

Una perdita dolorosa per la comunità educativa lecchese per cui Micol Gillini, con la sue esperienza e le sue competenze, resterà sicuramente un esempio. Il Comune di Lecco si è unita al cordoglio per la scomparsa di Micol Gillini: “Apprendo con tristezza della scomparsa di Micol Gillini, professionista che ha dedicato la sua vita all’educazione e al sostegno delle famiglie, a partire dal suo ruolo all’interno del Centro di Psicoterapia e Mediazione familiare di Lecco e da quello in FISM Lecco, dove dal 2001 è stata responsabile del coordinamento pedagogico provinciale lecchese – ricorda il sindaco Mauro Gattinoni -. Professionista stimata, dal 2019 era entrata tra i referenti di EPEIRA_Incontrare il conflitto, realtà con la quale come Comune di Lecco abbiamo aperto lo Sportello di mediazione familiare, potendo apprezzare ancor più da vicino le sue qualità professionali e umane: le mie sincere condoglianze a tutti i suoi affetti più cari”.

I funerali saranno celebrati mercoledì 5 marzo alle ore 10.45 nella chiesa parrocchiale di San Francesco ai Cappuccini a Lecco.