Macabra scoperta a Valgreghentino, donna trovata morta in casa da due settimane

Il ritrovamento questa sera, domenica, in una casa di via Belvedere

Il corpo era sul divano: le cause della morte restano da chiarire, ma l’ipotesi più attendibile è che si sia trattato di un malore

VALGREGHENTINO – Una donna di 66 anni è stata trovata senza vita questa sera, domenica, nella sua abitazione di via Belvedere a Valgreghentino.

I Vigili del Fuoco, che per entrare hanno dovuto scardinare la porta d’ingresso, insieme ai volontari del Soccorso di Calolziocorte e ai Carabinieri, sono intervenuti nell’appartamento e hanno rinvenuto il corpo, che, secondo le prime ricostruzioni, si trovava sul divano da circa quindici giorni.

Le cause della morte restano da chiarire, ma l’ipotesi più attendibile è che si sia trattato di un malore. Saranno le autorità a fare luce su tutte le circostanze del drammatico ritrovamento.

Eventuali maggiori informazioni non appena possibile.