Malavedo, il parcheggio diventa una discarica: la denuncia di alcuni residenti

Fotografata una situazione definita indecorosa e potenzialmente pericolosa

“Una situazione fuori controllo”, denunciano alcuni residenti che vivono nella zona

LECCO – Una nuova segnalazione arriva da alcuni residenti della zona di Malavedo, a Lecco, che hanno documentato con alcune fotografie lo stato di forte degrado in cui versa il parcheggio situato sotto il grande condominio “Orme sull’Acqua”.

Le immagini mostrano un accumulo consistente di rifiuti di vario genere, abbandonati senza alcun controllo, al punto da trasformare l’area in una vera e propria discarica abusiva. Sacchi colmi, materiali ingombranti e scarti di ogni tipo, rendendo il parcheggio non solo indecoroso ma anche potenzialmente pericoloso.

La quantità di rifiuti (come è possibile vedere dalle fotografie scattate ieri, giovedì) presenti è tale da creare rischi concreti per la sicurezza e l’igiene: possibili tagli, presenza di materiali deteriorati, oltre al richiamo di animali soprattutto topi e al peggioramento delle condizioni ambientali dell’area.

Il problema dell’abbandono di rifiuti nella zona di Malavedo non rappresenta una novità. Dalle pagine del nostro giornale, in più occasioni, abbiamo dato spazio alle segnalazioni di residenti e cittadini che hanno denunciato situazioni al limite, chiedendo interventi risolutivi e controlli più efficaci.

Quella odierna è l’ultima segnalazione soltanto in ordine cronologico e riporta l’attenzione su una criticità che, nonostante le denunce ripetute, continua a ripresentarsi ciclicamente. Resta ora da capire se e quando verranno adottati provvedimenti per la rimozione dei rifiuti e per prevenire nuovi episodi di abbandono illecito.