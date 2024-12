Malavedo. Strappate le luci di Natale in via Primo Maggio: “Un atto di teppismo davvero triste”

Autori della cattiveria alcuni giovanissimi

Lo sfogo di Elisabetta Buzzoni, promotrice dell’iniziativa: “Sono gesti che manifestano maleducazione ed ignoranza”

LECCO – “Non nascondo l’amarezza e il dispiacere per quanto accaduto, un gesto che manifesta maleducazione ed ignoranza”. Elisabetta Buzzoni si sfoga dopo l’atto di teppismo compiuto, almeno stando alle testimonianze oculari, da alcuni giovanissimi in via Primo Maggio dove nei giorni scorsi le luminarie e le decorazioni di Natale sono state strappate e rovinate.

Le luci erano state allestite proprio su iniziativa di Elisabetta, che, in vista del Natale, ha proposto ai residenti della piccola via situata a Malavedo, nel rione di Laorca, di ‘addobbare’ a festa la strada. Un lavoro condiviso con i vicini di casa che, insieme, hanno trasformato un luogo comune in un angolo speciale e suggestivo. Fino al passaggio dei vandali.

“Ero in casa – racconta Elisabetta – ho sentito un po’ di trambusto, sono uscita per vedere cosa fosse ma si erano già dileguati, dopo aver strappato e rotto le luci di Natale che avevamo posizionato“.

Gli autori del gesto dovrebbero essere dei giovanissimi della zona: “Un grande dispiacere, più che una marachella questo è un atto di teppismo che manifesta cattiveria ed ignoranza” ha concluso la residente.