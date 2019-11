Malgrate. Brutto incidente fra due auto: feriti cinque giovani universitari

L’incidente è avvenuto alle 20.45 circa, all’altezza dell’Hotel Griso, sulla vecchia SS36

MALGRATE – Brutto incidente quello avvenuto questa sera, giovedì, alle 20.45 circa, lungo la vecchia SS36 a Malgrate, all’altezza dell’hotel Griso.

Stando a una prima ricostruzione della dinamica (che dovrà essere ufficializzata dalla Polizia Stradale intervenuta sul posto) una Fiat Punto, proveniente da Lecco, giunta all’altezza dell’hotel Griso avrebbe rallentato quando, l’auto che la seguiva, una Ford aziendale, l’ha tamponata violentemente facendole compiere un testacoda.

Feriti, non in modo grave, i cinque giovani universitari a bordo della Fiat Punto, che si stavano recando presso l’hotel per prendere parte ad una festa. All’ospedale in codice giallo sono state trasportate due ragazze di 23 anni, due di 20 e una quinta persona di 22 anni. Illeso invece il 50enne alla guida dell’auto aziendale che ha urtato la Fiat Punto.

Sul posto sono intervenute due ambulanze, un’auto medica, i Vigili del Fuoco oltre alla Polizia Stradale che ha effettuato i rilievi del sinistro.