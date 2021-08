Violento litigio tra due giovani a Malgrate

Un 36enne trasportato in ospedale con lievi ferite

MALGRATE – Una lite nella notte è degenerata in violenza a Malgrate: protagonisti due giovani, cittadini italiani, conoscenti e soccorsi entrambi nella zona a lago del paese.

Un’ambulanza della Croce Rossa è accorsa insieme ai Carabinieri intorno alle 2.30 per prestare aiuto ad un 23enne, per il quale non è stato necessario il trasporto in ospedale. Trasferito invece in codice verde un 36enne, soccorso da Croce Rossa e portato in ospedale per lievi traumi.