Malgrate: pedone investito in via Roma, intervento dei soccorsi

L’incidente è avvenuto alle 18:03 in via Roma, coinvolta una donna di 59 anni. Sul posto forze dell’ordine e ambulanza della Croce Rossa

MALGRATE – Momenti di apprensione questo pomeriggio in via Roma a Malgrate, dove una donna di 59 anni è stata investita da un veicolo. L’incidente, segnalato alle 18:03, ha richiesto l’immediato intervento dei soccorritori, allertati in codice giallo per prestare assistenza alla vittima. Sul posto si sono recati un’ambulanza della Croce Rossa e le forze dell’ordine, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.

La donna, ferita, è stata stabilizzata e trasportata in ospedale per accertamenti. Al momento, le sue condizioni non sembrano essere critiche, ma restano sotto monitoraggio medico.

L’episodio, che fortunatamente non ha avuto conseguenze più gravi, richiama ancora una volta l’attenzione sulla sicurezza stradale, specialmente in zone urbane frequentate da pedoni.