Malore a Cassina Valsassina, soccorso un uomo di 66 anni

Una seconda ambulanza è intervenuta per soccorrere la figlia del 66enne che ha accusato un mancamento

Pomeriggio movimentato, quello di oggi, in via Giacomo Matteotti

CASSINA VALSASSINA – Malore a Cassina Valsassina, in via Matteotti, per un uomo di 66 anni. L’allarme è scattato intorno alle 15.30, sul posto si è dapprima portata un’ambulanza della Croce San Nicolo di Lecco, insieme all’automedica da Lecco.

Una seconda ambulanza del Soccorso Centro Valsassina è intervenuta per soccorrere la figlia 40enne dell’uomo che, a sua volta, avrebbe accusato un mancamento. L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Lecco in codice giallo (mediamente critico).