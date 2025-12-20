Malore a Nibionno, morta una donna di 58 anni

La tragedia nel pomeriggio di oggi, sabato, in via Sauro

NIBIONNO – Nonostante tutti i tentativi di salvarle la vita non c’è stato nulla da fare. Malore fatale per una donna di 58 anni nel pomeriggio di oggi, sabato 20 dicembre, a Nibionno. L’allarme è scattato in via Nazario Sauro intorno alle 15.30, la donna si trovava a pochi passi da casa quando si è sentita male. Sul posto un’ambulanza e l’automedica che hanno tentato per diversi minuti di rianimare la donna ma, alla fine, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.