Malore in Basilica, si è spento Giancarlo Cagliani, anima dell’Oratorio San Luigi

L’uomo si è spento mercoledì mattna in Ospedale dov’era ricoverato da una decina di giorni

Comunità Pastorale Madonna del Rosario in lutto. Sabato mattina i funerali in Basilica

LECCO – E’ grande il dolore della Comunità Pastorale Madonna del Rosario di Lecco per la scomparsa di Giancarlo Cagliani, per tutti ‘Caglio’, storico volontario dell’Oratorio San Luigi e membro del coro parrocchiale che lo scorso 6 ottobre si era sentito male in Basilica, poco prima dell’inizio della Santa Messa per l’insediamento del nuovo prevosto, Don Bortolo Uberti.

Cagliani, 68 anni, da dieci giorni era ricoverato all’Ospedale Manzoni dov’era stato portato in condizioni critiche. Dopo una lunga lotta, si è purtroppo spento nella mattinata di ieri, mercoledì 16 ottobre.

L’uomo, conosciuto e amato nella realtà parrocchiale, si era improvvisamente accasciato poco prima dell’inizio della messa. Subito era stato soccorso da una volontaria dell’oratorio, professionista in ambito sanitario, che ha utilizzato un defibrillatore presente proprio in oratorio per rianimarlo insieme al marito, anche lui sanitario, che faceva parte del corteo che stava accompagnando il nuovo prevosto in Basilica. A prestare soccorso anche la moglie del sindaco Mauro Gattinoni, medico.

In posto si era poi portata un’ambulanza che aveva trasportato d’urgenza il 68enne all’Ospedale Manzoni di Lecco. Qui Cagliani è rimasto dieci giorni, in prognosi riservata, fino a ieri quando, purtroppo, è deceduto.

Grande, come detto, il dolore per la sua perdita, testimoniato dai tantissimi i messaggi di cordoglio condivisi in queste ore sui social. Con il suo entusiasmo e la sua disponibilità ‘Caglio’ era l’anima dell’Oratorio San Luigi.

Lascia la moglie, Armida, e i figli Alessandra con Lucio e Francesco con Valentina. Oggi in suo ricordo alle 20.30 si terrà il rosario in cappellina mentre domani sera alle 21 in Basilica sarà recitata una preghiera di suffragio. I funerali di Cagliani si terranno sabato mattina alle ore 10.45.