Malore in una azienda in frazione Levata, soccorsi al lavoro

Il 63enne non sarebbe in gravi condizioni

L’allarme poco dopo le 15 di oggi, lunedì

MONTE MARENZO – Fortunatamente non si tratterebbe di nulla di grave. I soccorsi sono intervenuti poco dopo le ore 15 di oggi, lunedì 10 novembre, in una azienda di via XX Aprile in frazione Levata di Monte Marenzo.

Da quanto appreso un uomo di 63 anni sarebbe stato colto da malore. L’uomo, che non sarebbe in gravi condizioni, è stato caricato sull’ambulanza del Soccorso Cisanese e trasportato all’ospedale in codice verde (poco critico).