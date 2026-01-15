Malore in zona impervia a Cavagiozzo, soccorso un uomo di 83 anni

Intervento dei Vigili del Fuoco e del Soccorso Alpino

L’uomo è stato trasportato all’ospedale in codice giallo (mediamente critico)

LECCO – Allarme nella zona collinare di Lecco intorno alle ore 10 di oggi, giovedì 15 gennaio. Intervento del Soccorso Alpino e dei Vigili del Fuoco con due mezzi fuoristrada e squadra speleo alpino fluviale (SAF) per prestare soccorso a una persona colpita da malore in luogo impervio.

L’uomo, 83 anni, si trovava in località Cavagiozzo, alle pendici del Resegone, quando ha allertato i soccorsi. La persona è stata trasportata tramite mezzo fuoristrada dei Vigili del Fuoco fino all’ambulanza dei Volontari del Soccorso di Calolzio che era in attesa lungo la strada. L’anziano non sarebbe in pericolo di vita, ma è stato trasportato all’ospedale in codice giallo (mediamente critico).