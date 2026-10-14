Malore sopra Fraina per un uomo di 61 anni: elisoccorso

La richiesta di intervento è stata lanciata alle 12:30 circa di oggi

PREMANA – Un uomo di 61 anni è stato soccorso in una zona impervia, sopra l’alpe Fraina, a Premana e trasportato all’ospedale di Lecco in codice giallo a seguito di un malore. L’intervento è scattato intorno alle 12.30 di oggi, mercoledì, dopo la richiesta di aiuto per un malore acuto.

Sul posto è giunto l’elisoccorso di Como con lo staff medico-tecnico che ha raggiunto il 61enne al quale sono state prestate le prime cure sul posto. Quindi, una volta stabilizzato è stato elitrasportato all’ospedale di Lecco in codice giallo. Allertati anche i volontari del Soccorso Alpino della stazione Valsassina e Valvarrone.