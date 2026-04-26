Malore sul Resegone, soccorsa una persona nei pressi del rifugio Azzoni

La richiesta è stata lanciata alle 14:15 circa

MORTERONE – Elisoccorso in azione nei pressi del rifugio Azzoni al Resegone, per soccorere una persona colta da malore, mentre era impegnata in un’escursione lungo il sentiero che sale da Morterone verso la vetta.

Dopo la chiamata di soccorso, lanciata alle 14:20 circa, sul posto è giunto elisoccorso di Bergamo che ha raggiunto la paersona, risultata non essere grave. L’equipe medico tecnica è intervenuta stabilizzando la persona, poi portata all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo in codice verde.