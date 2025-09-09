Malori alla Festa degli Alpini, dimesse le persone soccorse. Indaga Ats

Sospetta intossicazione alimentare durante i festeggiamenti di domenica alle Betulle, dimesse le 9 persone che erano state soccorse

Si attendono gli esiti delle analisi dei campioni di cibo avanzato inviati ad Ats

MARGNO – Stanno bene e sono state dimesse le persone soccorse nel pomeriggio di domenica ai Piani delle Betulle per una sospetta intossicazione alimentare. Nella località erano in corso i festeggiamenti degli Alpini quando alcune persone hanno iniziato a sentirsi male, con sintomi intestinali riconducibili ad una probabile intossicazione.

In posto si era portata un’ingente mobilitazione di soccorsi che aveva prestato le prime cure agli sfortunati avventori: nove di loro sono stati ricoverati in Ospedale, per fortuna però si sono ripresi e sono stati dimessi.

In corso le indagini da parte di Ats: campioni di cibo avanzato somministrato durante la festa sono stati inviati ai laboratori per le analisi, per l’esito ci vorrà qualche giorno. I punti di somministrazione di cibo e bevande erano diversi domenica, gli inquirenti stanno procedendo anche ad ascoltare le testimonianze dei presenti per capire quale possa essere stata la causa dei malesseri.

Ad ora si sospetta un’intossicazione alimentare ma saranno gli esiti degli esami a certificarlo.