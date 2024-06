Maltempo a Garlate: fiume di acqua e fango sulla strada al confine con Galbiate

Il forte temporale della serata di ieri ha causato l’otturazione di un tubo di scolo

Grande lavoro della Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco, del personale tecnico del Comune e della ditta manutentrice

GARLATE – Il forte temporale che si è scatenato nella serata di ieri, martedì, ha causato fra l’altro anche l’otturazione di un tubo di scolo sulla strada al confine con Galbiate e la conseguente fuoriuscita di grandi quantità di acqua e fango sulla strada.

“Sono intervenuti i Vigili del Fuoco, ma soprattutto la nostra Protezione Civile, il personale tecnico del Comune e una ditta manutentrice che hanno consentito di tenere sempre aperta la strada e di metterla in sicurezza – hanno fatto sapere dal comune -. Stamattina continueranno le operazioni per liberare il tubo dal fango che l’ha ostruito. Ringraziamo davvero tanto i nostri volontari della Protezione Civile perché, come al solito, sono stati pronti a operare per la sicurezza del paese. Il ringraziamento va anche al nostro operatore e alla ditta intervenuta che sotto l’acqua battente hanno lavorato per ore”.