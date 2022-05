Intervento dei Vigili del Fuoco intorno alle 12

LECCO – Intervento dei Vigili del Fuoco del comando di Lecco in via Caldone alle ore 12 di oggi, mercoledì 25 maggio. A causa del maltempo delle ultime ore alcuni rami pericolanti incombevano sulla pubblica via. Sul posto sono giunte un’autopompa e un’autoscala per la messa in sicurezza della strada. L’intervento è stato richiesto della Polizia Locale.