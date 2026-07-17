Maltempo nel Meratese, 30 interventi dei Vigili del Fuoco: albero sulla strada e linea elettrica interrotta a Robbiate

Una violenta bomba d’acqua ha colpito il territorio tra Merate e Robbiate

Mobilitate nove squadre dei Vigili del Fuoco per far fronte ad allagamenti, alberi caduti e detriti

MERATE – Sono stati 30 gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco nelle ultime ore per fronteggiare le conseguenze della violenta ondata di maltempo che ha colpito il territorio del Meratese, interessato da una intensa bomba d’acqua che ha provocato disagi in diversi comuni.

Le situazioni più critiche sono state registrate nei comuni di Merate e soprattutto di Robbiate, dove il forte vento e le abbondanti precipitazioni hanno causato numerosi problemi, rendendo necessario l’intervento di un ingente dispositivo di soccorso.

Per gestire l’emergenza sono state impiegate nove squadre dei Vigili del Fuoco: tre provenienti dal Comando provinciale di Lecco, tre dal distaccamento di Merate e altre tre dal distaccamento di Valmadrera, impegnate contemporaneamente nei diversi scenari aperti dal maltempo.

L’episodio più significativo si è verificato proprio a Robbiate, dove una pianta di grandi dimensioni, abbattuta dalla forza del vento e della pioggia, è precipitata sulla carreggiata, determinandone la chiusura totale.

La caduta dell’albero ha inoltre divelto i cavi della linea elettrica, provocando l’interruzione della fornitura di energia nella zona interessata. Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco insieme ai tecnici dell’azienda elettrica per rimuovere la pianta, mettere in sicurezza l’area e consentire il ripristino della corrente nel più breve tempo possibile.

Nel resto del territorio gli interventi hanno riguardato principalmente allagamenti localizzati, rami pericolanti e piccoli sgomberi di detriti, situazioni tipiche delle forti precipitazioni che hanno interessato il Meratese.

Le operazioni di monitoraggio e messa in sicurezza proseguono anche nelle ore successive al nubifragio, con i Vigili del Fuoco che continuano a presidiare il territorio per verificare eventuali nuove criticità e rispondere alle richieste di intervento provenienti dai comuni colpiti.