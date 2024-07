Maltempo. Pianta cade sui binari a Lierna, interrotta la linea ferroviaria

Danneggiata l’infrastruttura ferroviaria

Collegamento interrotto tra Mandello e Lierna

LIERNA – La linea ferroviaria Milano-Lecco-Tirano è attualmente interrotta tra Mandello e Lierna a causa di una pianta caduta sui binari che ha danneggiato l’infrastruttura all’altezza di Lierna. Come si legge sul sito di Trenord, è in corso l’intervento dei tecnici della infrastruttura ferroviaria per cercare di ripristinare al più presto il collegamento.

Per informazioni si consiglia di prestare attenzione agli annunci e ai monitor di stazione e di seguire il proprio treno sull’App Trenord digitando il numero della corsa nella sezione “Circolazione real time”.

Il violento nubifragio che si è abbattuto questa mattina sul territorio ha creato diversi disagi, in particolare allagamenti sulle strade (gallerie e sottopassi) e la caduta di piante che ha interessato anche la SS36 lungo la quale si registrano diverse criticità. I Vigili del Fuoco sono impegnati in numerosi interventi di messa in sicurezza.