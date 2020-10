Maltempo, vigili del Fuoco al lavoro: chiusa la strada che porta ai Pian dei Resinelli

LECCO – Vigili del Fuoco al lavoro nel pomeriggio di oggi, sabato, per mettere in sicurezza gli alberi e gli arbusti presenti ai lati della strada che porta ai Pian dei Resinelli. La forte ondata di maltempo, che ha colpito la nostra Provincia provocando seri danni a Dervio e causando problemi un po’ ovunque sul territorio, non ha risparmiato neanche questa zona.

L’intervento ha reso necessaria la provvisoria chiusura della strada al fine di garantire ai pompieri di poter lavorare, coadiuvati dalla camionetta dotata di scala, in sicurezza lungo la via.