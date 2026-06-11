Maltrattava la moglie e la figlia: arrestato dalla Polizia di Stato di Lecco

Gli agenti hanno scoperto la grave situazione dopo essere intervenuti per un litigio familiare

Per la prima volta sul territorio lecchese, applicata la nuova aggravante introdotta per il reato di maltrattamenti

LECCO – La Polizia di Stato di Lecco, nei giorni scorsi, ha arrestato, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, un uomo di origini straniere gravemente indiziato del reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni commessi nei confronti della figlia e della moglie, entrambe conviventi.

L’attività, svolta sotto il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecco, scaturisce da un intervento effettuato qualche settimana prima dalla Squadra Volanti, che era andata presso l’abitazione del nucleo familiare a causa di un litigio tra la ragazza e il fratello.

A seguito dell’intervento, la giovane era stata trasportata all’ospedale di Lecco dove le erano state riscontrate lesioni giudicate guaribili in 15 giorni. La successiva attività investigativa condotta dai poliziotti della Squadra Mobile ha consentito di delineare una grave situazione familiare, che andava avanti da lungo tempo e degenerata nell’ultimo periodo, con copiosi episodi di violenza fisica e verbale da parte dell’uomo nei confronti della moglie e della figlia.

Le risultanze hanno portato il Pubblico Ministero titolare delle indagini a richiedere e ottenere dal G.I.P. presso il Tribunale di Lecco la misura cautelare della custodia cautelare in carcere, con il riconoscimento, tra l’altro, per la prima volta sul territorio lecchese, della nuova aggravante introdotta per il reato di maltrattamenti dalla Legge 181/2025, che prevede un aumento di pena nei casi in cui il fatto venga commesso come atto di odio, discriminazione, prevaricazione o comunque come atto di controllo, possesso, dominio in quanto donna, o come atto di limitazione delle libertà individuali.

Rintracciato dai poliziotti della Squadra Mobile presso la sua abitazione, l’uomo è stato arrestato e portato presso la casa circondariale di Pescarenico.