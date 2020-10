Mandello, abbandona i rifiuti: beccato dalla telecamera “trappola” (VIDEO)

A Mandello controlli contro chi abbandona i rifiuti in strada

La telecamera trappola ha già fatto “vittime”. Sanzioni in vista

MANDELLO – Arriva in bicicletta portando con sé due sacchetti di immondizia e li lascia davanti al cestino sulla pubblica via: l’abbandonatore di rifiuti è stato però immortalato da una telecamera trappola piazzata dalla Polizia Locale del Comune di Mandello. E’ una delle persone individuate e sanzionate nell’ambito dei controlli voluti dall’amministrazione comunale.

“Nelle scorse settimane abbiamo iniziato una campagna di monitoraggio del territorio al fine di individuare i soggetti che compiono quegli atti che, seppur di lieve gravità, deturpano le nostre aree pubbliche – fa sapere il sindaco di Mandello, Riccardo Fasoli – Spesso vengono abbandonati nei giorni di non raccolta dei sacchetti della pattumiera nelle vicinanze dei cestini pubblici o all’interno di essi. Un gesto irrispettoso nei confronti della comunità e del servizio di porta a porta che gli altri cittadini rispettano”.

“Utilizzando la foto-trappola – aggiunge – stiamo individuando e sanzionando le persone che compiono queste mancanze di rispetto, come l’abbandono di rifiuti o la mancanza di raccolta delle deiezioni degli animali domestici. I cittadini possono segnalare alla nostra polizia locale situazioni di particolare degrado e maleducazione. Serve spesso un luogo dove poter posizionare la fototrappola ed inquadrare l’area pubblica oggetto di verifica. Anche in questo i cittadini possono essere di aiuto fornendo l’autorizzazione alla posa della stessa all’interno delle loro proprietà. Si invita tutta la cittadinanza ad avere rispetto per le aree pubbliche, per i regolamenti e le regole del vivere in comunità”.