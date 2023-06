Mandello: auto ribaltata lungo la Sp72. Paura per un 73enne

L’incidente è avvenuto questa mattina, martedì, lungo la Sp 72

Sul posto ambulanza, Vigili del Fuoco e forze dell’ordine

MANDELLO – Ha perso il controllo dell’auto su cui viaggiava finendo con le ruote all’aria. Tanta paura questa mattina, martedì, per un uomo di 73 anni rimasto coinvolto in un incidente lungo la Sp 72.

Per cause al vaglio delle forze dell’ordine intervenute per i rilievi, l’automobilista non è riuscito più a governare la propria macchina che ha finito la corsa ribaltandosi. Immediatamente è scattato l’allarme con l’invio sul posto, inizialmente in codice rosso, di un’ambulanza del Soccorso Bellanese.

Allertati anche i Vigili del Fuoco intervenuti con una camionetta da Lecco per mettere in sicurezza l’arteria.

Dopo i primi accertamenti effettuati direttamente sul posto, l’uomo è stato trasportato per accertamenti in ospedale in codice verde.