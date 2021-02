Giacomo Scaccabarozzi scomparso in un tragico incidente il 2 agosto 1998, mentre era in volo con il parapendio sopra la sua amata Grigna. Nato a Missaglia nel 1951, fin da giovane ha frequentato e amato la montagna. Attivo a partire dal 1988 nell’ambito del Gruppo Sportivo Alpini di Missaglia, ne è diventato presidente e trascinatore, organizzando escursioni, ascensioni e trekking anche all’estero. Negli anni Novanta ha partecipato ad alcune spedizioni alpinistiche sulle Ande, sull’Himalaya e in Alaska; nel 1997 ha raggiunto la vetta del Cho-Oyu (8201 metri) dopo aver scalato in solitaria la cresta Nord-Ovest. Giacomo è stato anche autore di due libri, ‘A un passo dal paradiso’ (1993) e ‘100 idee per respirare’ (1998) pubblicati da Bellavite Editore.

Proprio in sua memoria il Gsa/Cai Missaglia ha creato agli inizi del 2000 il “Trofeo Scaccabarozzi – Sentiero delle Grigne” una delle prime skymarathon del territorio, competizione molto impegnativa ma bellissima, che ha contribuito all’esplosione del movimento dello skyrunning portando a correre sui sentieri delle Grigne migliaia di campioni della specialità provenienti da tutto il mondo.

Anche il Gruppo Alpinistico Lecchese Gamma ha voluto esprimere il proprio cordoglio per la scomparsa di Graziella Barbetta: “Il presidente Robi Chiappa, anche a nome del Consiglio Direttivo, esprime profondo cordoglio al Cai di Missaglia per la scomparsa di Graziella, moglie dell’indimenticato Giacomo Scaccabarozzi che, con la sua figura di uomo vero e appassionato, ha vissuto avendo come ideale la montagna. In questo momento triste ci stringiamo a Voi in un abbraccio e, unendoci al dolore, siamo vicini alla loro figlia Francesca e ai suoi familiari con le più sentite condoglianze di tutti noi del gruppo Gamma”.