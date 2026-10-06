Abbadia. Anziana investita in via Nazionale: intervento dei soccorsi e disagi alla circolazione

L’incidente poco dopo le ore 11 di oggi, martedì 6 ottobre
L’89enne è stata soccorsa in codice giallo (mediamente critico)
ABBADIA LARIANA – Incidente poco dopo le ore 11 di oggi, martedì 6 ottobre, ad Abbadia Lariana. Una donna anziana, 89 anni, sarebbe stata investita lungo via Nazionale (la strada Provinciale 72 che attraversa il paese), nei pressi del centro.
Subito sono scattati i soccorsi in codice giallo (mediamente critico): sul posto un’ambulanza del Soccorso degli Alpini di Mandello e le forze dell’ordine che dovranno effettuare tutti i rilievi per accertare la dinamica. L’incidente ha generato disagi anche alla viabilità con lunghe code in entrambe le direzioni.
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