Abbadia. Anziana investita in via Nazionale: intervento dei soccorsi e disagi alla circolazione

L’incidente poco dopo le ore 11 di oggi, martedì 6 ottobre

L’89enne è stata soccorsa in codice giallo (mediamente critico)

ABBADIA LARIANA – Incidente poco dopo le ore 11 di oggi, martedì 6 ottobre, ad Abbadia Lariana. Una donna anziana, 89 anni, sarebbe stata investita lungo via Nazionale (la strada Provinciale 72 che attraversa il paese), nei pressi del centro.

Subito sono scattati i soccorsi in codice giallo (mediamente critico): sul posto un’ambulanza del Soccorso degli Alpini di Mandello e le forze dell’ordine che dovranno effettuare tutti i rilievi per accertare la dinamica. L’incidente ha generato disagi anche alla viabilità con lunghe code in entrambe le direzioni.