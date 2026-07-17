Abbadia. Auto contro ostacolo sulla Sp72: coinvolti dei giovani

Lo schianto poco dopo le 4 del mattino sulla Strada provinciale 72

Mobilitati soccorsi, Vigili del Fuoco, Carabinieri e Polizia Stradale

ABBADIA – Ha coinvolto sei giovani l’ incidente stradale si è verificato a notte inoltrata ad Abbadia, lungo la Sp72, dove un’auto è finita contro un ostacolo.

L’allarme è scattato alle 4.13 e la centrale operativa Soreu dei Laghi ha inviato sul posto i mezzi di soccorso. Secondo le prime informazioni disponibili, nell’incidente sarebbero rimaste coinvolte sei persone, tutte giovani. Tra queste figurano un ragazzo di 17 anni e tre giovani di 19 e 20 anni; l’identità e l’età degli altri occupanti non sono al momento state rese note.

Per prestare assistenza sono intervenute un’ambulanza della Croce Rossa di Lecco, un mezzo della Soccorso Mandellese e un’auto infermieristica. Sul luogo dello schianto sono giunti anche i Vigili del Fuoco di Lecco, i Carabinieri del Comando di Lecco e una pattuglia della Polizia Stradale, incaricata dei rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

Nessuno dei giovani sarebbe ferito in modo grave. Al momento non sono state diffuse informazioni dettagliate sulle loro condizioni cliniche né sulle cause che hanno provocato l’uscita di strada e il successivo impatto contro l’ostacolo. Saranno gli accertamenti delle forze dell’ordine a chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.