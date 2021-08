Abbadia. Bambina rischia di annegare: salvataggio provvidenziale

Il primo ad intervenire è stato il cuginetto

E’ successo oggi, giovedì, sulla spiaggia antistante il campeggio.

Sul posto i soccorsi, tra cui l’elicottero del 118

ABBADIA LARIANA – Momenti di apprensione nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 19 agosto, ad Abbadia Lariana, dove una bambina di 9 anni che stava facendo il bagno nel lago ha rischiato di annegare. Provvidenziale l’intervento prima del cuginetto e poi dei bagnanti che hanno assistito alla scena.

Il tutto è accaduto alle 15 circa, nella spiaggia antistante il Campeggio di Abbadia Lariana. La bambina si sarebbe trovata in seria difficoltà, ma il cuginetto intuendo quello che stava accadendo, non ha esitato a prestarle aiuto e subito dopo anche alcuni bagnati sono intervenuti salvando la vita alla bambina.

Nel frattempo è stata inoltrata una richiesta di soccorso con l’arrivo dell’elisoccorso di Como che ha verricellato i sanitari sulla spiaggia, sul posto anche un’ambulanza del Soccorso degli Alpini di Mandello, l’automedica, i Carabinieri e la Polizia Locale, ma per fortuna la bambina è sempre rimasta cosciente e non versa in gravi condizioni. La piccola è stata poi ricoverata all’ospedale in codice giallo.