Abbadia. Bimba scomparsa nel lago, nuova giornata di ricerche

Si continua a cercare il corpo della piccola

Impegnati anche oggi, sabato, i Vigili del Fuoco e i sommozzatori

ABBADIA – Si continua a cercare anche oggi, sabato, nonostante il maltempo che sta imperversando in queste ore. Si è aperta una nuova giornata di ricerche per restituire ai genitori il corpo della bambina inghiottita dalle acque del lago nel pomeriggio di giovedì nei pressi del parco Ulisse Guzzi ad Abbadia Lariana.

I Vigili del Fuoco, insieme ai sommozzatori, hanno scandagliato quel tratto di costa per tutta la giornata di ieri, venerdì, senza alcun esito. Già giovedì le ricerche erano andate avanti fino alle 2 di notte ma per il momento del corpo della bimba non c’è nessuna traccia.

Disperata la famiglia della piccola, originaria del Gambia e residente a Monza, devastata da un dramma arrivato all’improvviso, in quello che avrebbe dovuto essere un pomeriggio di tranquillità sul lago.