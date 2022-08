Nessun passeggero al momento risulta ferito

Interessata la carreggiata in direzione nord tra l’Orsa Maggiore e Abbadia. A intervenire per metterla in sicurezza i Vigili del Fuoco

ABBADIA – Nottata di caos sulla SS36 tra sabato e domenica per la caduta di un masso lungo la carreggiata nord, tra l’Orsa Maggiore e Abbadia Lariana. Danneggiate diverse automobili in transito, anche se nessun dei passeggeri al momento risulta coinvolto.

Sul posto intervenuti i Vigili del Fuoco con due squadre, una di queste specializzata per operazioni in zone impervie (SAF), per attuare tutte le verifiche del caso e mettere in sicurezza il tratto di superstrada interessato. Accorsa in loco anche la polizia stradale.

Inevitabili le ripercussioni sul traffico in questa vigilia di Ferragosto: già nella notte code si sono formate in città e sul lago in direzione Sondrio, per raggiungere l’Alto Lago e la Valtellina infatti gli automobilisti sono costretti a percorrere la Valsassina. Al momento la superstrada verso nord è chiusa al traffico.

Seguiranno aggiornamenti.