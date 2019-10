Abbadia. Doppio incidente in super, sia in ‘nord’ che in ‘sud’

Due incidenti si sono verificati nella prima mattinata sulla SS36 ad Abbadia

Il primo sulla carreggiata in direzione Sondrio, il secondo in direzione Lecco

ABBADIA – Due incidenti nell’arco di mezzora, sullo stesso tratto di strada ma sull’opposta corsia di marcia: è successo questa mattina in Statale 36, in prossimità dello svincolo per Abbadia Lariana.

In entrambi i casi si tratta di due auto finite contro il guardrail. Il primo sinistro si è verificato intorno alle 7 in direzione Sondrio, il secondo incidente alle 7.30 in direzione Lecco

In aiuto degli automobilisti sono stati mobilitati Vigili del Fuoco e Polstrada, nel secondo incidente è stato necessario anche il soccorso sanitario per i due occupanti della vettura raggiunti dal personale del Soccorso degli Alpini di Mandello.