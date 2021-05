Sul posto i tecnici del Soccorso Alpino e i Vigili del Fuoco

In corso le operazioni di recupero

ABBADIA LARIANA – Soccorsi in azione nella tarda mattinata di oggi, sabato 8 maggio, per un escursionista in difficoltà lungo il Sentiero del Viandante. L’allarme è scattato intorno alle 11.45.

Sul posto si sono portati i Vigili del Fuoco di Lecco con due squadre e anche i tecnici del Soccorso Alpino che stanno provvedendo al recupero.

Seguono aggiornamenti