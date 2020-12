Abbadia, incidente tra un’auto e una moto in via Nazionale, centauro all’ospedale

Lo scontro è avvenuto intorno alle 15.20 sulla Sp 72 poco lontano dal Comune

Sul posto per i rilievi dell’incidente una pattuglia di carabinieri

ABBADIA – Incidente tra un’auto e una moto lungo la Sp 72 a poca distanza dalla sede del comune di Abbadia. E’ successo poco fa, intorno alle 15.20: sul posto sono giunti in codice rosso un’ambulanza del Soccorso degli Alpini di Mandello e automedica. In base alle informazioni che è stato possibile apprendere sul luogo l’uomo era cosciente all’arrivo dell’ambulanza ed è stato subito preso in cura dai sanitari per i primi accertamenti del caso.

Presenti per i rilievi i carabinieri a cui spetterà il compito di stabilire la dinamica dell’incidente. La moto ha impattato in maniera piuttosto violenta con la fiancata sinistra dell’auto e il centauro, un uomo di 62 anni, è stato sbalzato a terra. L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Lecco in codice giallo (mediamente critico)

Inevitabilmente l’incidente ha creato un po’ di code in entrambe le direzioni con la strada che è rimasta chiusa per alcuni minuti per consentire l’intervento dei soccorritori. La viabilità in un primo momento è stata gestita a senso unico alternato poiché l’auto occupava la corsia verso Mandello.